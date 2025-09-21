Ударил по голове и утопил: На Кубани отец жестоко расправился с больной трёхлетней дочерью
Kub Mash: В Краснодарском крае отец убил свою трёхлетнюю дочь с ДЦП
В Краснодарском крае отец убил свою трёхлетнюю дочь с ДЦП. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN
В станице Архангельской Краснодарского края нашли убитой трёхлетнюю девочку. Предварительно, её лишил жизни собственный отец, пишет Kub Mash.
Как пишет телеграм-канал, 50-летний мужчина рассказал, что ударил дочь по голове, вывез тело к реке Кубань и утопил.
Фото © Telegram / kub_mash
Ребёнок пропал в городе Кропоткин, о чём два дня назад сообщила её мать. Отец на допросе уверял, что приехал из станицы в Кропоткин к гадалке и оставил дочку у дома на Ростовской улице. Но позже рассказал правду. Известно, что девочка страдала от ДЦП.
