21 сентября, 13:30

Ударил по голове и утопил: На Кубани отец жестоко расправился с больной трёхлетней дочерью

В Краснодарском крае отец убил свою трёхлетнюю дочь с ДЦП. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN

В станице Архангельской Краснодарского края нашли убитой трёхлетнюю девочку. Предварительно, её лишил жизни собственный отец, пишет Kub Mash.

Как пишет телеграм-канал, 50-летний мужчина рассказал, что ударил дочь по голове, вывез тело к реке Кубань и утопил.

Фото © Telegram / kub_mash

Ребёнок пропал в городе Кропоткин, о чём два дня назад сообщила её мать. Отец на допросе уверял, что приехал из станицы в Кропоткин к гадалке и оставил дочку у дома на Ростовской улице. Но позже рассказал правду. Известно, что девочка страдала от ДЦП.

Ранее в Казахстане были задержаны две женщины, подозреваемые в похищении и жестоком избиении 16-летней девочки. Преступление произошло из-за ревности к жениху одной из подозреваемых. Конфликт начался после того, как школьница несколько минут разговаривала по телефону с мужчиной о поступлении в университет.

Милена Скрипальщикова
