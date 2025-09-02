Тайное похищение: Россиянка насильно увезла внучку в Грецию и лишила её мать прав
Девочку из России насильно вывезли в Грецию и скрыли от родителей, сообщила в своём Telegram-канале детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она отметила, что похищение ребёнка организовала родная бабушка по линии отца.
По словам Мишоновой, девочка изначально жила с родителями в Воронеже. Однако впоследствии бабушка забрала внучку и увезла её за границу. Оказавшись в Греции, бабушка заявила об отсутствии законного представителя у ребёнка. Вследствие этого мать девочки была ограничена в родительских правах, а бабушка получила статус опекуна.
Омбудсмен отметила, что ситуация усугубляется агрессивным поведением бабушки, которая препятствует общению девочки с обоими родителями и постоянно меняет место жительства. Возвращение ребёнка в Россию также затруднено отсутствием сотрудничества со стороны греческих властей.
«Дело взяли на контроль в Центральном аппарате Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка», — добавила Мишонова.
