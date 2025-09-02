Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

2 сентября, 14:28

Тайное похищение: Россиянка насильно увезла внучку в Грецию и лишила её мать прав

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Девочку из России насильно вывезли в Грецию и скрыли от родителей, сообщила в своём Telegram-канале детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. Она отметила, что похищение ребёнка организовала родная бабушка по линии отца.

По словам Мишоновой, девочка изначально жила с родителями в Воронеже. Однако впоследствии бабушка забрала внучку и увезла её за границу. Оказавшись в Греции, бабушка заявила об отсутствии законного представителя у ребёнка. Вследствие этого мать девочки была ограничена в родительских правах, а бабушка получила статус опекуна.

Омбудсмен отметила, что ситуация усугубляется агрессивным поведением бабушки, которая препятствует общению девочки с обоими родителями и постоянно меняет место жительства. Возвращение ребёнка в Россию также затруднено отсутствием сотрудничества со стороны греческих властей.

«Дело взяли на контроль в Центральном аппарате Уполномоченного при Президенте по правам ребёнка», — добавила Мишонова.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области отец попытался похитить дочь у бывшей жены, распылив ей в лицо перцовый баллончик. Девочка признаётся, что ей страшно выходить одной на улицу, поскольку там её может поджидать папа.

Наталья Демьянова
