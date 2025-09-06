Топили, били, надругались палкой: Две подруги вывезли девочку на озеро и зверски пытали

В Казахстане задержаны две женщины, подозреваемые в похищении и жестоком избиении 16-летней девочки. Причиной жуткого преступления те назвали ревность к жениху одной из них, сообщает издание Liter.kz со ссылкой на уполномоченную по правам ребёнка Динару Закиеву.

С её слов, конфликт произошёл после того, как школьница несколько минут разговаривала по телефону с мужчиной о поступлении в университет. Его невеста потребовала прекратить общение, а на следующий день вместе с подругой похитила девушку, вывезла на берег озера, где её избивали, топили, тушили о кожу окурки и надругалась палкой.

После издевательств пострадавшую отвезли домой и угрожали расправой в случае обращения в правоохранительные органы. А за обещание не сливать ужасающие видео преступницы требовали с девочки 3 млн тенге (более 450 тысяч рублей). Подозреваемые взяты под стражу после шумихи, проводится расследование. Уполномоченный по правам ребёнка взяла ситуацию на особый контроль.

Правозащитник требуют наказать и силовиков, которые слили в Интернет детали ужасающего дела, поставив под угрозу жизнь пострадавшей девочки и её семьи. В открытый доступ попали персональные данные ребёнка и её родственников, включая номера телефонов и домашние адреса.