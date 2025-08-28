В Москве старшеклассник надругался над 12-летней незнакомкой
В Москве задержали старшеклассника, подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий против несовершеннолетней. Об этом пишет сайт MK.ru.
Авторы материала уточнили, что инцидент произошёл в понедельник на детской площадке, расположенной на Краснобогатырской улице. По предварительным данным, 16-летний парень напал на 12-летнюю девочку, с которой он не был знаком, и принудил её к действиям сексуального характера. Правоохранительные органы Москвы начали расследование уголовного дела по данному факту.
