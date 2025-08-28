Мессенджер MAX
Регион
28 августа, 11:01

В Москве старшеклассник надругался над 12-летней незнакомкой

Обложка © Life.ru

В Москве задержали старшеклассника, подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий против несовершеннолетней. Об этом пишет сайт MK.ru.

Авторы материала уточнили, что инцидент произошёл в понедельник на детской площадке, расположенной на Краснобогатырской улице. По предварительным данным, 16-летний парень напал на 12-летнюю девочку, с которой он не был знаком, и принудил её к действиям сексуального характера. Правоохранительные органы Москвы начали расследование уголовного дела по данному факту.

А ранее Life.ru писал, что в Прикамье ищут насильника семилетней девочки. Извращенец подошёл со стороны поля на детской площадке, забрал ребёнка и скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

