17 августа, 18:16

Надругался над жертвой при её сверстниках: В Прикамье ищут насильника семилетней девочки

В Пермском крае разыскивают подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marija Stepanovic

В Пермском крае разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. По предварительным данным, инцидент произошёл рядом с деревней Заречная, где подозреваемый надругался над ребёнком в присутствии двух сверстников. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Фоторобот педофила из Пермского края. Фото © Telegram/ Ural Mash

«Следствием установлено, что 08 августа 2025 года вблизи деревни Заречная Пермского муниципального округа в отношении малолетней в присутствии двоих сверстников мужчиной были совершены иные действия сексуального характера», прокомментировали ситуацию в СК.

Согласно свидетельствам местных жителей, подозреваемый увёл девочку прямо с детской площадки, где обычно играют дети из окрестных районов. Извращенец подошёл со стороны поля, забрал ребёнка и скрылся с места происшествия. Остальные дети видели происходящее.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних).

Ранее Life.ru сообщал о педофиле в Новосибирске, который угощал детей конфетами и пытался увести девочку в кусты. Одна из жительниц заметила, как он завёл школьницу в сторону зарослей, где нет ни тропинок, ни жилых домов.

Полина Никифорова
