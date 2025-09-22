Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 18:28

На Кубани арестовали отца, который утопил в реке трёхлетнюю дочь с ДЦП

Отца, убившего трёхлетнюю дочь, арестовали на 2 месяца в Краснодарском крае

В Краснодарском крае суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста для мужчины, обвиняемого в убийстве своей трёхлетней дочери. Об этом проинформировала пресс-служба СУ СК по региону.

На Кубани арестовали мужчину, убившего свою трёхлетнюю дочь. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

«Сегодня по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю, обвиняемый в убийстве своей малолетней дочери в Кавказском районе (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) заключён под стражу до 20 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

Мать бросила троих детей гореть заживо в доме и ушла гулять с любовником
Мать бросила троих детей гореть заживо в доме и ушла гулять с любовником

Напомним, что тело трёхлетней малышки нашли в Краснодарском крае. В её убийстве подозревается собственный отец. Он ударил её по голове, а потом вывез тело к реке и утопил. Известно, что девочка страдала от ДЦП. Следствие установило, что отец забрал ребёнка у матери и совершил преступление 19 сентября. Чтобы отвести от себя подозрения, он солгал о том, что малышку похитили и обратился в правоохранительные органы.

BannerImage

Обложка © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar