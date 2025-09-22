На Кубани арестовали отца, который утопил в реке трёхлетнюю дочь с ДЦП

В Краснодарском крае суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста для мужчины, обвиняемого в убийстве своей трёхлетней дочери. Об этом проинформировала пресс-служба СУ СК по региону.

« Сегодня по ходатайству следователя СКР по Краснодарскому краю, обвиняемый в убийстве своей малолетней дочери в Кавказском районе (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) заключён под стражу до 20 ноября 2025 года », — говорится в сообщении.

Напомним, что тело трёхлетней малышки нашли в Краснодарском крае. В её убийстве подозревается собственный отец. Он ударил её по голове, а потом вывез тело к реке и утопил. Известно, что девочка страдала от ДЦП. Следствие установило, что отец забрал ребёнка у матери и совершил преступление 19 сентября. Чтобы отвести от себя подозрения, он солгал о том, что малышку похитили и обратился в правоохранительные органы.