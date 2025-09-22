На Кубани отец признался в убийстве трёхлетней дочери с ДЦП
В Кропоткине задержан 50-летний мужчина за убийство трёхлетней дочери с ДЦП. Следствие установило, что отец забрал ребёнка у матери и совершил преступление 19 сентября. Об этом сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.
На Кубани отец признался в убийстве трёхлетней дочери с ДЦП. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю
«По преварительным данным, 19 сентября 2025 года фигурант забрал девочку, сообщив её матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером, обвиняемый совершил убийство девочки. С целью сокрытия следов совершённого преступления и желая отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребёнка, якобы, похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве ребёнка. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение. Следователи намерены просить суд об аресте.
Напомним, ранее в станице Архангельской Краснодарского края было обнаружено тело трёхлетней девочки, предположительно убитой собственным отцом. 50-летний мужчина рассказал, что ударил дочь по голове, вывез тело к реке Кубань и утопил. При этом сначала утверждал, что оставил ребёнка у дома на Ростовской улице, находясь в Кропоткине по делам, связанным с гадалкой, но позже признался в убийстве.