На Кубани отец признался в убийстве трёхлетней дочери с ДЦП

В Кропоткине задержан 50-летний мужчина за убийство трёхлетней дочери с ДЦП. Следствие установило, что отец забрал ребёнка у матери и совершил преступление 19 сентября. Об этом сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.

«По преварительным данным, 19 сентября 2025 года фигурант забрал девочку, сообщив её матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером, обвиняемый совершил убийство девочки. С целью сокрытия следов совершённого преступления и желая отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребёнка, якобы, похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве ребёнка. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение. Следователи намерены просить суд об аресте.