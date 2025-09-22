Мать из Канска, зарубившую своих детей топором, хотят отправить на лечение

Завершено расследование по делу об убийстве троих детей собственной матерью в Канске Красноярского края. Материалы переданы в прокуратуру и далее в суд для назначения принудительного лечения. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Канска, уличённой в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного подпунктами «а«, «в» частью 2 статьей 105 УК РФ «убийство трёх малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении.

Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, у женщины выявлено хроническое психическое расстройство. СК уточняет, что данное расстройство, по мнению экспертов, лишало её возможности осознавать противоправность и опасность своих действий, а также контролировать их в момент совершения убийства.