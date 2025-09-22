Мать из Канска, зарубившую своих детей топором, хотят отправить на лечение
Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Завершено расследование по делу об убийстве троих детей собственной матерью в Канске Красноярского края. Материалы переданы в прокуратуру и далее в суд для назначения принудительного лечения. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Канска, уличённой в совершении общественно-опасного деяния, предусмотренного подпунктами «а«, «в» частью 2 статьей 105 УК РФ «убийство трёх малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении.
Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, у женщины выявлено хроническое психическое расстройство. СК уточняет, что данное расстройство, по мнению экспертов, лишало её возможности осознавать противоправность и опасность своих действий, а также контролировать их в момент совершения убийства.
Женщина остаётся под стражей. Дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, который решит вопрос применении принудительных мер медицинского характера.
Напомним, в апреле в Канске в частном доме на улице Герцена были обнаружены тела трёх детей: четырёхлетней девочки, семимесячного младенца и восьмилетнего мальчика. В убийстве обвинили 29-летнюю мать детей. Она призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.