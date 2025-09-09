В Екатеринбурге двухлетний мальчик не выжил после отравления уксусом
В Екатеринбурге произошла трагедия: двухлетний мальчик погиб после того, как выпил концентрированный раствор уксуса.
По данным kp.ru, мать оставила ребёнка одного всего на несколько минут, отлучившись в туалет. За это время малыш достал из кухонного шкафа бутылку с 70%-м уксусом и сделал несколько глотков.
«Мальчик кричал и показывал на рот. В руках у него была бутылка уксуса», — рассказал источник издания.
Скорая помощь прибыла очень быстро. Ребёнка вместе с мамой доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9 и поместили в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь четыре часа, но спасти мальчика не удалось.