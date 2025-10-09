В Вологодской области с марта 2026 года вновь ужесточат правила продажи алкоголя

Власти Вологодской области планируют ввести новые ограничения на розничную продажу алкоголя с 1 марта 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своём телеграм-канале.

По его словам, ограничения затронут торговые точки в многоквартирных домах и объекты общепита: под запрет попадёт продажа спиртного в помещениях площадью менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, а также реализация на цокольных этажах. Законопроект уже разработан и проходит согласование.

Филимонов отметил, что для тех предпринимателей, кому новые правила сделают бизнес экономически невыгодным, предусмотрена возможность сменить профиль на продовольственные магазины шаговой доступности. Для этого в регионе действуют льготные займы по программе «5-3-3» — до 5 млн рублей под 3% годовых на три года. Губернатор также сообщил о демонтаже незаконных конструкций и вывесок алкомаркетов, не соответствующих дизайн-коду, в Вологде и Череповце.