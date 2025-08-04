«Красное & Белое» уходит из «самого трезвого» региона России

«С 1 августа на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М» — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — заявил губернатор.