«Красное & Белое» уходит из «самого трезвого» региона России
Филимонов: Сеть магазинов Красное и Белое уходит из Вологодской области
Обложка © ТАСС / Валентин Антонов
Сеть алкомагазинов «Красное & Белое» уходит из Вологодской области, заявил губернатор Георгий Филимонов.
«С 1 августа на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М» — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — заявил губернатор.
Он пообещал, что вологжанам, которые потеряют рабочие места в связи ликвидацией магазинов, Центры занятости населения помогут с поиском работы.
Напомним, что в Вологодской области ранее были установлены жёсткие временные рамки для продажи алкогольной продукции — её можно купить строго с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов обосновал это решение высокой смертностью от спиртного и ростом числа болезней, связанных с алкогольной зависимостью. После введения ограничений в регионе закрылись или сменили профиль более половины алкомаркетов и почти половина «наливаек». Также из-за нарушений было приостановлено действие алкогольной лицензии сети «Красное и Белое».