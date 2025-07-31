Закрываются пачками: Более половины алкошопов прекратили работу на Вологодчине
Губернатор Филимонов: Более 340 алкомаркетов закрылись в Вологодской области
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После введения ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области закрылись или сменили профиль более половины алкомаркетов и почти половина «наливаек». Власти отчитываются: смертность от отравлений спиртным пошла вниз. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«346 алкомаркетов закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер на Вологодчине. Всего в начале года работали 610 алкомаркетов», — написал он.
После нововведений 280 алкомаркетов закрылись, ещё 66 — просто отказались от продажи спиртного. В том числе приостановила работу часть магазинов федеральной сети «Красное&Белое». Также почти вдвое сократилось число «наливаек»: в Вологде их осталось 23 вместо 42, в Череповце — 27 вместо 45. Под удар попали и вейп-шопы — в июле прикрылись 44 точки, всего за четыре месяца закрылись сто.
Ранее в Вологодской области приостановили действие алкогольной лицензии у магазинов сети «Красное & Белое». Точки продолжают работать, но спиртное продавать не могут — из-за выявленных нарушений.