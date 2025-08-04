Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 11:14

Красное & Белое опровергает слухи об уходе из Вологодчины

Обложка © ТАСС / Валентин Антонов

Обложка © ТАСС / Валентин Антонов

Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» решительно отвергла слухи о своём уходе из Вологодской области. В пресс-службе компании, отвечая на запрос ТАСС, заявили, что информация об их уходе не соответствует действительности, подчеркнув намерение продолжать работу в регионе.

Напомним, Вологодчина усиливает меры по продвижению ЗОЖ. По инициативе губернатора Георгия Филимонова введены жёсткие ограничения на продажу алкоголя: в будни — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00. В отдельные дни розничная торговля спиртным запрещена, как и продажа в подвалах и цокольных этажах жилых домов. С 1 марта запрещена продажа безалкогольных энергетических напитков в школах, больницах и спортобъектах. Законодательное собрание региона предложило запретить никотинсодержащую продукцию.

Закрываются пачками: Более половины алкошопов прекратили работу на Вологодчине
Закрываются пачками: Более половины алкошопов прекратили работу на Вологодчине
BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Социальные проблемы
  • Общество
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar