Вологодские алкомаркеты проведут ребрендинг из-за регионального закона

Алкомаркеты Северный градус и Бристоль проведут ребрендинг на Вологодчине
Вологодская сеть магазинов алкогольной продукции «Северный градус» готовится к масштабным изменениям. В рамках ребрендинга, как сообщил губернатор Георгий Филимонов, торговые точки получат новое название – «Каждая покупка в радость». Значительно изменится и ассортимент: доля алкоголя не будет превышать 20% от общего числа товаров.
«Решение о ребрендинге компания приняла, чтобы сохранить бизнес на Вологодчине и продолжать работу с соблюдением установленных в регионе ограничений розничной продажи алкоголя», — отметил Филимонов.
Кроме того, он объявил о предстоящих масштабных изменениях в торговой сети «Бристоль». В скором времени губернатор пообещал поделиться информацией о совместном решении с руководством сети по обновлению бренда, пересмотру концепции и формата торговли. Филимонов уточнил, что полное преображение сети в регионе запланировано на этот год.
Не так давно Филимонов заявил, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» уходит из региона. По словам чиновника, «продавцы смертью» в Вологодской области не нужны. В пресс-службе компании решительно отвергли эту информацию, подчеркнув намерение продолжать работу.