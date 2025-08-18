«Самый трезвый регион» приостановил продажу алкоголя в ещё одной сети магазинов
В 25 торговых точках сети «Северный градус» в Вологодской области временно остановлена продажа крепкого алкоголя. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.
Причиной стали выявленные нарушения областного закона, регулирующего реализацию спиртного. Компания не предприняла своевременных мер для устранения нарушений, из-за чего действие лицензии было приостановлено. Возобновить продажи можно будет только после исправления ситуации.
Филимонов также рассказал о положении дел в сфере торговли алкоголем и вейпами:
- С начала года в регионе работало 610 сетевых алкомаркетов, но 360 из них уже закрылись или прекратили реализацию алкоголя.
- Из 87 «наливаек» в крупных городах прекратили работу 40, остальные находятся под контролем властей.
- Вейп-торговля также сокращается: из 316 объектов закрылись 109, часть из них находилась рядом с учебными заведениями.
«Продолжаем работу», — подчеркнул губернатор.
Вологодская область в последние годы последовательно ужесточает контроль за торговлей алкоголем и вейпами. Региональные власти ограничивают работу алкомаркетов, «наливаек» и точек у школ и детских садов. По областному закону, нарушителей лишают лицензий или полностью закрывают заведения.
Не так давно губернатор Филимонов заявил, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» уходит из региона. По словам чиновника, «продавцы смертью» в Вологодской области не нужны. В пресс-службе компании решительно отвергли эту информацию, подчеркнув намерение продолжать работу.