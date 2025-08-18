Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 августа, 07:57

«Самый трезвый регион» приостановил продажу алкоголя в ещё одной сети магазинов

В Вологодской области остановили продажу алкоголя в 25 магазинах Северный градус

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stockah

В 25 торговых точках сети «Северный градус» в Вологодской области временно остановлена продажа крепкого алкоголя. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.

Причиной стали выявленные нарушения областного закона, регулирующего реализацию спиртного. Компания не предприняла своевременных мер для устранения нарушений, из-за чего действие лицензии было приостановлено. Возобновить продажи можно будет только после исправления ситуации.

Филимонов также рассказал о положении дел в сфере торговли алкоголем и вейпами:

  • С начала года в регионе работало 610 сетевых алкомаркетов, но 360 из них уже закрылись или прекратили реализацию алкоголя.
  • Из 87 «наливаек» в крупных городах прекратили работу 40, остальные находятся под контролем властей.
  • Вейп-торговля также сокращается: из 316 объектов закрылись 109, часть из них находилась рядом с учебными заведениями.
«Продолжаем работу», — подчеркнул губернатор.

Вологодская область в последние годы последовательно ужесточает контроль за торговлей алкоголем и вейпами. Региональные власти ограничивают работу алкомаркетов, «наливаек» и точек у школ и детских садов. По областному закону, нарушителей лишают лицензий или полностью закрывают заведения.

Не так давно губернатор Филимонов заявил, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» уходит из региона. По словам чиновника, «продавцы смертью» в Вологодской области не нужны. В пресс-службе компании решительно отвергли эту информацию, подчеркнув намерение продолжать работу.

