«Самый трезвый регион» приостановил продажу алкоголя в ещё одной сети магазинов

В 25 торговых точках сети «Северный градус» в Вологодской области временно остановлена продажа крепкого алкоголя. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своём Telegram-канале.

Причиной стали выявленные нарушения областного закона, регулирующего реализацию спиртного. Компания не предприняла своевременных мер для устранения нарушений, из-за чего действие лицензии было приостановлено. Возобновить продажи можно будет только после исправления ситуации.

Филимонов также рассказал о положении дел в сфере торговли алкоголем и вейпами:

С начала года в регионе работало 610 сетевых алкомаркетов, но 360 из них уже закрылись или прекратили реализацию алкоголя.

Из 87 «наливаек» в крупных городах прекратили работу 40, остальные находятся под контролем властей.

Вейп-торговля также сокращается: из 316 объектов закрылись 109, часть из них находилась рядом с учебными заведениями.

«Продолжаем работу», — подчеркнул губернатор.