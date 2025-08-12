«Лосьон Филимон»: Стало известно, что начали пить вологжане после запрета на алкоголь
Жители Вологодской области резко увеличили запасы алкоголя после введения ограничений на продажу спиртного. Теперь вместо бутылочки пива они покупают целые ящики, чтобы алкоголя точно хватало. Объём потребления остался прежним, передаёт Forbes.
Жителям региона теперь приходится тратить больше усилий на приобретение напитков. Некоторые отметили, что благодаря возможности покупать сразу много, начали выпивать чаще, поскольку ранее отсутствие желания сходить в магазин было причиной отказаться от спиртного.
Помимо официальных точек продажи, появились магазины с лицензиями баров, продающие пиво без крышек, а также многочисленные точки с алкоголем по завышенным ценам. Отдельные торговцы предлагают нелегальную покупку крепкого алкоголя вдвое дороже обычного либо напиток, известный как «лосьон Филимон», представляющий собой технический спирт, используемый для очистки кожи. Последний вариант является наиболее доступным.
Напомним, по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в регионе были введены ограничения на продажу алкогольной продукции. Кроме того, он заявил, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» уходит из региона. Однако компания магазина намерена бороться за своё место в регионе.