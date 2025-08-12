«Лосьон Филимон»: Стало известно, что начали пить вологжане после запрета на алкоголь

Жители Вологодской области резко увеличили запасы алкоголя после введения ограничений на продажу спиртного. Теперь вместо бутылочки пива они покупают целые ящики, чтобы алкоголя точно хватало. Объём потребления остался прежним, передаёт Forbes.

Жителям региона теперь приходится тратить больше усилий на приобретение напитков. Некоторые отметили, что благодаря возможности покупать сразу много, начали выпивать чаще, поскольку ранее отсутствие желания сходить в магазин было причиной отказаться от спиртного.