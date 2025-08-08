Встреча Путина и Трампа
8 августа, 19:06

В Карелии принята программа снижения потребления алкоголя до 2030 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / woff

В Карелии утвердили комплексную программу по сокращению потребления алкоголя до 2030 года. Глава региона Артур Парфенчиков инициировал разработку документа в связи с превышающим среднероссийские показатели уровнем алкоголизации населения. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

«В целях реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу <...> утвердить прилагаемую комплексную программу», говорится в тексте распоряжения.

Координатором выполнения программы назначено министерство здравоохранения Карелии. Основные направления включают ограничение времени и мест реализации алкогольной продукции, профилактику связанных с употреблением спиртного заболеваний, а также улучшение медицинской помощи лицам с алкогольной зависимостью. Эти меры призваны снизить показатели заболеваемости и смертности в регионе.

Ранее сообщалось, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о приостановке действия алкогольной лицензии сети «Красное и Белое» из-за выявленных нарушений. По его словам, 58 магазинов сети, преимущественно расположенных в Вологде и Череповце, продолжают функционировать, но лишены права продавать алкоголь. Ограничение, как указано, вступило в силу 25 июля 2025 года.

