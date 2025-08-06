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Регион
5 августа, 22:22

Красное & Белое обжаловало приостановку лицензии в Вологодской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Kokhanova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Kokhanova

Торговая сеть «Красное и Белое» обжаловала приостановку лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области. Как следует из материалов, опубликованных в картотеке арбитражных дел, заявление подала компания «Альфа-М».

В иске предприятие требует признать незаконным распоряжение регионального органа, временно ограничившего действие разрешения, и добиться его отмены. Арбитражный суд Вологодской области принял документы к рассмотрению. Первое заседание по делу назначено на 26 августа.

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Напомним, по инициативе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова в регионе были введены ограничения на продажу алкогольной продукции. Он заявил, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» уходит из региона. По словам чиновника, «продавцы смертью» в Вологодской области не нужны. В пресс-службе компании решительно отвергли эту информацию, подчеркнув намерение продолжать работу.

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Тимур Хингеев
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