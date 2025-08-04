Постньюс узнал мнение жителей Подмосковья о запрете продажи алкоголя во дворах

С 1 сентября в Московской области вступит в силу запрет на продажу алкоголя в магазинах с входом со двора. Теперь спиртное можно будет купить только в торговых точках, вход в которые выходит на улицу и находится не дальше 30 метров от дороги.

Жители региона восприняли нововведение неоднозначно. Одни опасаются, что запрет усложнит жизнь обычным покупателям и не повлияет на шумных отдыхающих во дворах, сообщает «Постньюс».

«Кто пил, тот и будет пить — просто подальше от дома. А нам теперь за бутылкой идти через несколько дворов», — рассказали в Мытищах. ⠀

Другие считают, что порядок во дворах действительно может улучшиться, но переживают за судьбу привычных продуктовых с лицензией на алкоголь. ⠀

«Идея хорошая, но что будет с магазинами у дома? Их закроют?» — интересуются в Одинцово. ⠀