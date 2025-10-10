Нутрициолог рассказала, как извлечь из тыквы максимум пользы

Главный козырь тыквы — бета‑каротин, предшественник витамина A, который поддерживает зрение, состояние кожи и иммунитет. По запасам бета‑каротина она держится в одной лиге с морковью и сладким перцем. Как извлечь максимум пользы из этого яркого осеннего овоща Здоровью Mail рассказала нутрициолог Елена Давыдова.

Кроме каротиноидов в мякоти есть калий, витамины C и E, фолаты и пищевые волокна. Они помогают работе кишечника и благоприятно влияют на микрофлору, не перегружая рацион лишними калориями. Тыкву можно готовить как угодно — запекать, тушить, готовить на пару, добавлять в каши, супы и запеканки.

«Примечательно, что при термической обработке бета-каротин становится более доступным для усвоения, особенно если блюдо содержит немного жира (например, оливковое масло)», — отметила эксперт.

Небольшая порция 100–150 г в день у взрослого или ребёнка даст заметную долю витамина A и калия. Тыква не панацея, но отличный и универсальный элемент сбалансированного питания, подчеркнула врач.

Но есть и не самая приятная новость для любителей этого овоща. Ранее Life.ru рассказывал, что цены на тыкву за год взлетели в России на 5%. На бумаге такое повышение выглядит не сильно ощутимым, однако теперь она обходится покупателям в среднем в 106 рублей.