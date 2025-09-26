Цены на тыкву в России за год выросли на 5%
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /anna.q
За год тыква в России подорожала в среднем на 5%, а цены на многие популярные сыры значительно выросли, превысив отметку в две тысячи рублей за килограмм. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на сервис мониторинга цен «Ценозавр». В настоящее время килограмм тыквы обходится покупателям в среднем в 106,1 рубля.
Ещё более существенный рост продемонстрировали молочные продукты. Средняя цена на российский сыр достигла 978 рублей. Стоимость гауды выросла до 1048 рублей, а за килограмм бри или горгонзолы теперь просят 2197 и 2538 рублей соответственно.
Ранее Life.ru сообщал, что цены на крупы в России выросли за год почти на 12–13%. Лидером по росту цен стала овсянка (+22,4%, до 82,2 руб./800 г). Рис прибавил в стоимости 13,2% (154,2 руб./800 г), а пшено показало минимальный рост — всего 2,9%, достигнув отметки в 71,3 рубля за упаковку.
