Золотой миндаль: Цены на орехи в России взлетели до полутора тысяч за кг

Больше всего прибавил в цене миндаль — на 21,5%, теперь он стоит 1 488,7 рубля за килограмм. Кешью подорожал на 20% и достиг 1 398,3 рубля, фундук вырос в цене на 16,1% — до 1 304,3 рубля за килограмм. Грецкие орехи стали дороже на 14,8% и сейчас обходятся в среднем в 1 063,5 рубля.