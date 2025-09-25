Золотой миндаль: Цены на орехи в России взлетели до полутора тысяч за кг
Постньюс: В России орехи подорожали на 18–22%
В России зафиксирован заметный рост цен на орехи. По данным сервиса мониторинга «Ценозавр», в среднем подорожание составило 18–22%, информирует «Постньюс».
Больше всего прибавил в цене миндаль — на 21,5%, теперь он стоит 1 488,7 рубля за килограмм. Кешью подорожал на 20% и достиг 1 398,3 рубля, фундук вырос в цене на 16,1% — до 1 304,3 рубля за килограмм. Грецкие орехи стали дороже на 14,8% и сейчас обходятся в среднем в 1 063,5 рубля.
Причины подорожания орехов:
- Импортная зависимость. Большая часть миндаля и кешью в Россию ввозится из-за рубежа. Колебания валютного курса напрямую отражаются на цене.
- Сезонность и урожай. Урожай в странах-поставщиках оказался ниже из-за неблагоприятных погодных условий, что привело к сокращению предложения.
- Рост логистических расходов. Удорожание перевозок и перестройка маршрутов поставок повышают конечную стоимость.
- Спрос внутри страны. Орехи активно используются не только в рознице, но и в пищевой промышленности — от кондитерки до производства молочных альтернатив. Это поддерживает высокий уровень потребления даже при росте цен.
