Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать в октябре

Цены на товары первой необходимости в России могут вырасти до 12% в октябре по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз для «Газеты.ru» представила кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Овощи и фрукты усилят свою ценовую нагрузку на +15–20% — необходимость хранения, увеличение импорта, колебания валютных курсов. Мясо-молочная продукция прибавит +12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, роста логистических затрат», — отметила Казова.

Специалист добавила, что крупы и мука подорожают на 5% вследствие позитивных тенденций в зерновом комплексе, а яйца — на 10% из-за сезонной волатильности.

Эксперт добавила, что октябрь продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрём, а относительно августа произойдёт разворот из отрицательной зоны до +20%. По её словам, основной рост затронет овощи и фрукты из-за необходимости хранения и увеличения импорта, а также мясо-молочную продукцию из-за сезонного удорожания кормов и логистических расходов.