Россиянам рассказали, как изменились цены на крупы за год

За год цены на крупы в России выросли в среднем на 13%
Цена овсянки в России выросла на 22,4% за год — до 82,2 рубля за 800 грамм. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на данные сервиса мониторинга цен.
Рис прибавил 13,2%. Средняя стоимость этой 800 гр. крупы теперь составляет 154,2 рубля. А вот пшено подорожало всего на 2,9% — до 71,3 рубля.
В сумме отмечается, что крупы подорожали на 12-13% за год.
Ранее Life.ru рассказывал, что конфеты в России подорожали на 20%. Цена на килограмм шоколадных лакомств почти достигла 800 рублей. А вот стоимость конфет с начинкой оказалась не такой бьющей по карману — 690,1 рубля за килограмм. Их рост за год составил 15%.