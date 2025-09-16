Владимир Путин
16 сентября, 10:24

Россиянам рассказали, как изменились цены на крупы за год

За год цены на крупы в России выросли в среднем на 13%

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Цена овсянки в России выросла на 22,4% за год — до 82,2 рубля за 800 грамм. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на данные сервиса мониторинга цен.

Рис прибавил 13,2%. Средняя стоимость этой 800 гр. крупы теперь составляет 154,2 рубля. А вот пшено подорожало всего на 2,9% — до 71,3 рубля.

В сумме отмечается, что крупы подорожали на 12-13% за год.

Россиянам рассказали, насколько опасны крупы «с лапками, глазками и усиками»
Ранее Life.ru рассказывал, что конфеты в России подорожали на 20%. Цена на килограмм шоколадных лакомств почти достигла 800 рублей. А вот стоимость конфет с начинкой оказалась не такой бьющей по карману — 690,1 рубля за килограмм. Их рост за год составил 15%.

