Россиянам рассказали, как изменились цены на крупы за год

Цена овсянки в России выросла на 22,4% за год — до 82,2 рубля за 800 грамм. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на данные сервиса мониторинга цен.

Рис прибавил 13,2%. Средняя стоимость этой 800 гр. крупы теперь составляет 154,2 рубля. А вот пшено подорожало всего на 2,9% — до 71,3 рубля.

В сумме отмечается, что крупы подорожали на 12-13% за год.