Сладкоежкам придётся раскошелиться: Конфеты в России за год подорожали на 20%

Средняя стоимость конфетных изделий в России увеличилась на 20%. Наиболее значительный рост цен зафиксирован в категории шоколадных конфет, где ценник достиг 797 рублей за килограмм. Об этом сообщает «Постньюс».

Конфеты в глазури подорожали до 623,3 рубля. Наименьшую динамику продемонстрировали конфеты с начинкой — их цена выросла на 15% и составила 690,1 рубля за килограмм. Помимо кондитерских изделий, подорожание коснулось и круп. К примеру, овсянка выросла в цене более чем на 22%, и теперь упаковка весом 800 грамм обойдётся потребителю примерно в 82 рубля.