Тысячи российских компаний получили предостережение из-за заоблачных цен на продукты

Краснов: Более 5,3 тысячи компаний РФ получили предостережения из-за роста цен
В 2025 году прокуратура вынесла более 5,3 тысячи российских компаний предостережения в связи с необоснованным ростом цен на продукты питания. При этом стоимость базовых товаров и услуг остаётся одной из ключевых проблем, затрагивающих каждого гражданина, сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«Цены на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговле, те самые «накрутки», все прочие злоупотребления на потребительских рынках — всегда на моём личном контроле. <...> Предостережения получили руководители 5,3 тыс. хозяйствующих субъектов», — подчеркнул Краснов в разговоре с РБК.
За первые полгода 2025 года прокурорами было проанализировано свыше 400 случаев подорожания продуктов питания. В результате руководителям 5,3 тысячи предприятий были направлены предостережения. Особое внимание уделялось контролю за ценами на социально значимые товары, включая молоко, яйца и сливочное масло. Краснов также отметил успешное вмешательство в ситуацию с ценами на картофель, которые в 2025 году достигли пиковых значений.
«Целый комплекс проведённых мероприятий, в том числе и при участии прокуроров, позволил стабилизировать цены. Сейчас ситуация выравнивается. Стоимость картофеля заметно снизилась», — сообщил генпрокурор.
Ранее Life.ru рассказал, что в текущем 2025 году россиян может затронуть очередной осенний рост цен. В России, скорее всего, значительно подорожает мясо, молочная продукция, яйца, крупы и макароны. На стоимость повлияют сразу несколько факторов, включая нестабильный курс доллара, инфляцию и сезонные изменения спроса.