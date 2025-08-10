Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 10:45

Названы популярные у россиян продукты, которые уже осенью станут дороже

Оглавление
Почему цены растут осенью?
Какие продукты подорожают в сентябре?

Эксперт Анфиногенов: Ежегодный осенний рост цен скажется на мясе, яйцах и молоке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ежегодный осенний рост цен на продукты в 2025 году, скорее всего, повторится. На увеличение стоимости влияют несколько факторов, включая нестабильный курс доллара, инфляцию и сезонные изменения спроса.

Почему цены растут осенью?

Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов пояснил 360.ru, что производители и ретейлеры корректируют цены после сбора урожая, а также готовятся к зимнему спаду продаж. Кроме того, осенний рост цен россияне воспринимают спокойнее, чем в другие периоды, из-за постотпускного настроения и предновогодних акций, которые маскируют реальное подорожание.

Какие продукты подорожают в сентябре?

В первую очередь ожидается рост цен на:

  • Мясо и птицу;
  • Молочную продукцию (масло, сыры);
  • Яйца;
  • Крупы и макароны (особенно рис);
  • Сахар, соль и муку (из-за зависимости от логистики и сырьевых цен);
  • Бытовая химия и средства гигиены (из-за роста стоимости импортных компонентов).

Анфиногенов прогнозирует повышение цен на 5–10%, причем наиболее заметным оно будет для маржинальных товаров — бакалеи, рыбы и консервов.

Россиянам рассказали, как изменились за год цены на кабачки и баклажаны
Россиянам рассказали, как изменились за год цены на кабачки и баклажаны

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме выступили с предложением заморозить до Нового года цены на товары первой необходимости. Идею озвучил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, в список продуктов могут войти мясо, соль, сахар, хлебная продукция, чаи и картошка.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar