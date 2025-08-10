Названы популярные у россиян продукты, которые уже осенью станут дороже

Ежегодный осенний рост цен на продукты в 2025 году, скорее всего, повторится. На увеличение стоимости влияют несколько факторов, включая нестабильный курс доллара, инфляцию и сезонные изменения спроса.

Почему цены растут осенью?

Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов пояснил 360.ru, что производители и ретейлеры корректируют цены после сбора урожая, а также готовятся к зимнему спаду продаж. Кроме того, осенний рост цен россияне воспринимают спокойнее, чем в другие периоды, из-за постотпускного настроения и предновогодних акций, которые маскируют реальное подорожание.

Какие продукты подорожают в сентябре?

В первую очередь ожидается рост цен на: Мясо и птицу;

Молочную продукцию (масло, сыры);

Яйца;

Крупы и макароны (особенно рис);

Сахар, соль и муку (из-за зависимости от логистики и сырьевых цен);

(из-за зависимости от логистики и сырьевых цен); Бытовая химия и средства гигиены (из-за роста стоимости импортных компонентов).

Анфиногенов прогнозирует повышение цен на 5–10%, причем наиболее заметным оно будет для маржинальных товаров — бакалеи, рыбы и консервов.