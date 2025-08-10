Названы популярные у россиян продукты, которые уже осенью станут дороже
Эксперт Анфиногенов: Ежегодный осенний рост цен скажется на мясе, яйцах и молоке
Ежегодный осенний рост цен на продукты в 2025 году, скорее всего, повторится. На увеличение стоимости влияют несколько факторов, включая нестабильный курс доллара, инфляцию и сезонные изменения спроса.
Почему цены растут осенью?
Эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов пояснил 360.ru, что производители и ретейлеры корректируют цены после сбора урожая, а также готовятся к зимнему спаду продаж. Кроме того, осенний рост цен россияне воспринимают спокойнее, чем в другие периоды, из-за постотпускного настроения и предновогодних акций, которые маскируют реальное подорожание.
Какие продукты подорожают в сентябре?
В первую очередь ожидается рост цен на:
- Мясо и птицу;
- Молочную продукцию (масло, сыры);
- Яйца;
- Крупы и макароны (особенно рис);
- Сахар, соль и муку (из-за зависимости от логистики и сырьевых цен);
- Бытовая химия и средства гигиены (из-за роста стоимости импортных компонентов).
Анфиногенов прогнозирует повышение цен на 5–10%, причем наиболее заметным оно будет для маржинальных товаров — бакалеи, рыбы и консервов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме выступили с предложением заморозить до Нового года цены на товары первой необходимости. Идею озвучил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, в список продуктов могут войти мясо, соль, сахар, хлебная продукция, чаи и картошка.