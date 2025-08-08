В Госдуме предлагают заморозить цены на продукты до Нового года

Депутаты Госдумы предлагают с 1 сентября до Нового года заморозить цены на продукты первой необходимости, к которым относятся мясо, соль, сахар, яйца, хлеб, чай, картофель и тд. Идею озвучил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Траты российской семьи на питание за год выросли на 10-15% процентов. Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится», — пояснил Миронов в беседе с РИА Новости.

Миронов отметил, что инициатива поддерживается рекомендациями Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, предлагающего заморозить цены на 3-4 месяца. Парламентарий подчеркнул необходимость комплексных мер: снижения пошлин, налоговых послаблений, прямых закупок у фермеров и субсидий аграриям. Всё это, по его мнению, должно реализовываться под строгим контролем властей.