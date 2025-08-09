Россиянам рассказали, как изменились за год цены на кабачки и баклажаны

За прошедший год кабачки в России подешевели на 4,7%. Средняя цена на этот овощ сейчас составляет 101,5 рубля за килограмм. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Ценозавр», с которыми ознакомился «Постньюс».

При этом баклажаны, напротив, подорожали на 1,2%, их стоимость достигла 164,5 рубля за килограмм. Аналитики изучили ценовую динамику в федеральных и региональных торговых сетях по всей стране. Исследование охватило основные овощные позиции, потребляемые российскими домохозяйствами.