Россиянам рассказали, как изменились за год цены на кабачки и баклажаны
Ценозавр: Кабачки подешевели на 4,7% за год, баклажаны подорожали
За прошедший год кабачки в России подешевели на 4,7%. Средняя цена на этот овощ сейчас составляет 101,5 рубля за килограмм. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Ценозавр», с которыми ознакомился «Постньюс».
При этом баклажаны, напротив, подорожали на 1,2%, их стоимость достигла 164,5 рубля за килограмм. Аналитики изучили ценовую динамику в федеральных и региональных торговых сетях по всей стране. Исследование охватило основные овощные позиции, потребляемые российскими домохозяйствами.
Ранее сообщалось, что в августе в России ожидается снижение цен на ряд продуктов. Благодаря поставкам из южных регионов и Средней Азии арбузы (93 руб./кг) и дыни (125 руб./кг) подешевеют на 3–6%. Из-за избытка предложения и сезонного спада спроса цены на яйца (в среднем 104 руб. за десяток, С1 — 40–50 руб.) снизятся на 1–2%. К концу месяца картофель, морковь, капуста и лук (60–94 руб./кг) могут стать дешевле на 10–15%.