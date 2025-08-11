Встреча Путина и Трампа
11 августа, 12:32

В России значительно снизились цены на продукты первой необходимости

АКОРТ: Стоимость продуктов первой необходимости уменьшилась на 3,7% в июле

Обложка © Life.ru

В июле цены на многие товары первой необходимости в российских магазинах заметно снизились. Согласно исследованию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в 16 из 25 основных товарных категорий наблюдалось снижение стоимости в среднем на 3,7%. Об этом пишет «Постньюс».

Значительно уменьшилась цена «борщевого набора». Картофель снизился в цене на 36,2%, белокочанная капуста — на 34,7%, свёкла — на 29,3%, морковь — на 29,2%, репчатый лук — на 23,2%.

Кроме того, уменьшились цены на чёрный байховый чай, рис, вермишель, куриные яйца, сезонные яблоки, подсолнечное масло, молоко, поваренную соль, мороженую рыбу, свинину и тушку цыпленка-бройлера. Эксперты отметили, что средняя наценка на социально значимые продукты за год уменьшилась на 1,1% и составила 3,9% в июле 2025 года.

Ранее Life.ru предупреждал, что в сентябре стоит ожидать роста цен на мясо и птицу, молочные продукты и яйца. Также из-за увеличения стоимости импортных компонентов может подорожать бытовая химия и средства гигиены.

Полина Никифорова
