В России значительно снизились цены на продукты первой необходимости

В июле цены на многие товары первой необходимости в российских магазинах заметно снизились. Согласно исследованию Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в 16 из 25 основных товарных категорий наблюдалось снижение стоимости в среднем на 3,7%. Об этом пишет «Постньюс».

Значительно уменьшилась цена «борщевого набора». Картофель снизился в цене на 36,2%, белокочанная капуста — на 34,7%, свёкла — на 29,3%, морковь — на 29,2%, репчатый лук — на 23,2%.

Кроме того, уменьшились цены на чёрный байховый чай, рис, вермишель, куриные яйца, сезонные яблоки, подсолнечное масло, молоко, поваренную соль, мороженую рыбу, свинину и тушку цыпленка-бройлера. Эксперты отметили, что средняя наценка на социально значимые продукты за год уменьшилась на 1,1% и составила 3,9% в июле 2025 года.