Глава Минтранса с осторожностью отнёсся к идее полного запрета алкоголя в транспорте
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvaro Alonso Garcia
В Министерстве транспорта с осторожностью отнеслись к инициативе общественников о полном запрете алкоголя в транспорте. Глава ведомства Андрей Никитин заявил корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что эту позицию необходимо тщательно прорабатывать, ссылаясь на существующие традиции.
Глава Минтранса Андрей Никитин высказался об инициативе полного запрета алкоголя в транспорте. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»
«Здесь, конечно, мы должны в первую очередь опираться на мнение Минздрава. Я считаю, что нужно аккуратно со всех сторон прорабатывать эту позицию, потому что есть традиции в том числе», — сказал Никитин.
Он подчеркнул, что садиться в самолёт в состоянии опьянения недопустимо. Однако министр не видит проблем в том, если пассажир употребит немного вина, приобретенного на борту самолёта или в вагоне-ресторане поезда.
Ранее в Совфеде раскрыли, когда ужесточат штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах. По словам сенатора, это необходимо для повышения эффективности существующих мер наказания, которые сейчас зачастую носят формальный характер.
