Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 октября, 08:44

Глава Минтранса с осторожностью отнёсся к идее полного запрета алкоголя в транспорте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvaro Alonso Garcia

В Министерстве транспорта с осторожностью отнеслись к инициативе общественников о полном запрете алкоголя в транспорте. Глава ведомства Андрей Никитин заявил корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, что эту позицию необходимо тщательно прорабатывать, ссылаясь на существующие традиции.

Глава Минтранса Андрей Никитин высказался об инициативе полного запрета алкоголя в транспорте. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Здесь, конечно, мы должны в первую очередь опираться на мнение Минздрава. Я считаю, что нужно аккуратно со всех сторон прорабатывать эту позицию, потому что есть традиции в том числе», — сказал Никитин.

Он подчеркнул, что садиться в самолёт в состоянии опьянения недопустимо. Однако министр не видит проблем в том, если пассажир употребит немного вина, приобретенного на борту самолёта или в вагоне-ресторане поезда.

Ранее в Совфеде раскрыли, когда ужесточат штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах. По словам сенатора, это необходимо для повышения эффективности существующих мер наказания, которые сейчас зачастую носят формальный характер.

Александр Юнашев
