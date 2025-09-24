В Совфеде раскрыли, когда ужесточат штрафы за курение и распитие алкоголя в подъездах

Вероятность принятия законопроекта, значительно увеличивающего штрафы за курение и распитие спиртных напитков в подъездах, в течение следующих двух лет в России довольно высока и оценивается примерно в 75%. Об этом сообщила сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Документ уже внесён в Госдуму и получил поддержку большинства парламентариев, что свидетельствует о намерении серьезно ужесточить ответственность. Планируется, что штрафы возрастут с нынешних 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей, а за повторное нарушение сумма может достичь 30 тыс. рублей или даже завершиться административным арестом», — подчеркнула сенатор в беседе с «Газетой.ru».

Подобное ужесточение необходимо для повышения эффективности существующих мер наказания, которые сейчас зачастую носят формальный характер. Епифанова объяснила, что в случае принятия и добросовестного, систематического применения, данный закон может существенно улучшить санитарное состояние многоквартирных домов и оградить большую часть жильцов от пагубных пристрастий соседей.

Сенатор добавила, что аналогичная практика успешно реализуется в ряде государств, таких как Сингапур, Исландия и Новая Зеландия, где высокие штрафные санкции продемонстрировали свою действенность: наблюдается снижение потребления табака и алкоголя, а также улучшение порядка в жилых зонах. По словам Епифановой, российский законопроект в значительной степени основывается на этом опыте, делая акцент на строгом, но разумном подходе.

Напомним, ранее в Госдуме предложили увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах. По словам депутата Сергея Миронова, под удар попадут и управляющие компании, если они не будут реагировать на жалобы жильцов.