В Госдуме предложили увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах

Штраф за сигарету или бутылку в подъезде может вырасти в десять раз. С такой инициативой выступили лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Яна Лантратова.

Авторы проекта предлагают поднять штраф за курение и распитие алкоголя в местах общего пользования многоквартирных домов до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма может увеличиться до 30 тысяч рублей, а нарушителям грозит административный арест на срок до 15 суток.

Под удар попадут и управляющие компании, если они не будут реагировать на жалобы жильцов. Для них штраф может составить до 200 тысяч рублей.

«Сейчас нарушители отделываются смешными суммами в 500-1500 рублей, и это никак не останавливает. Мы хотим реально защитить жителей домов от дыма, мусора и пожароопасных ситуаций», – объяснил Миронов.

Лантратова в свою очередь подчеркнула, что курение и распитие алкоголя в подъездах создают антисанитарию, опасность возгораний и конфликты между соседями, передаёт РИА «Новости».