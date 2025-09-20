В Госдуме объяснили, что ждёт владельцев вейпов после их запрета в России
Депутат Леонов: Штрафов или уголовных дел за хранение вейпов не будет
Запрет на продажу вейпов в России не затронет их хранение и использование. Об этом рассказал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
По его словам, инициатива направлена исключительно на ограничение торговли, а не на личное пользование.
«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. Никаких проблем с этим нет», – пояснил парламентарий.
Он подчеркнул, что серьёзных ограничений для любителей электронных сигарет не планируется.
«Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение», – добавил Леонов в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. С такой инициативой он выступил в своём ежегодном послании о положении дел в регионе. Теперь это решение обсуждается в областном законодательном собрании.