В Госдуме объяснили, что ждёт владельцев вейпов после их запрета в России

Запрет на продажу вейпов в России не затронет их хранение и использование. Об этом рассказал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

По его словам, инициатива направлена исключительно на ограничение торговли, а не на личное пользование.

«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. Никаких проблем с этим нет», – пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что серьёзных ограничений для любителей электронных сигарет не планируется.

«Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение», – добавил Леонов в беседе с ТАСС.