20 сентября, 01:45

В Госдуме объяснили, что ждёт владельцев вейпов после их запрета в России

Депутат Леонов: Штрафов или уголовных дел за хранение вейпов не будет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zeynep Demir Aslim

Запрет на продажу вейпов в России не затронет их хранение и использование. Об этом рассказал глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

По его словам, инициатива направлена исключительно на ограничение торговли, а не на личное пользование.

«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. Никаких проблем с этим нет», – пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что серьёзных ограничений для любителей электронных сигарет не планируется.

«Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение», – добавил Леонов в беседе с ТАСС.

Удар по матери и ребёнку: Женщин предупредили о неочевидной опасности вейпов

Ранее Life.ru писал, что губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. С такой инициативой он выступил в своём ежегодном послании о положении дел в регионе. Теперь это решение обсуждается в областном законодательном собрании.

Юния Ларсон
