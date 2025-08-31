Удар по матери и ребёнку: Женщин предупредили о неочевидной опасности вейпов

Курение вейпов и электронных сигарет для организма женщины, особенно молодой и находящейся в фертильном возрасте, представляет гораздо большую опасность, чем для мужчин, так как вызывает раннее старение яйцеклеток или истощение их запаса у дам младше 40, предупредил судебно-медицинский эксперт, ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун.

По его словам, мужские половые клетки — сперматозоиды — образуются на протяжении всей взрослой жизни заново, а у женщин яйцеклетки рождаются и остаются в таком же количестве всю жизнь. И даже если женщина прекратит употреблять вредные вещества, яйцеклетки могут не восстановиться. Эксперт отметил, что вейпы, содержащие никотин, вызывают длительный сосудистый спазм, что ведёт к ишемии и гипоксии яйцеклеток.