В России могут полностью запретить вейпы

Парламентарии планируют завершить работу над законопроектом о тотальном запрете вейпов в течение ближайших 60 дней. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в MAX. Он подчеркнул, что инициатива пользуется одобрением абсолютного большинства членов нижней палаты Федерального собрания.

«Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта», — написал Володин.