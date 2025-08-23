Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

23 августа, 08:53

В России могут полностью запретить вейпы

Володин: В течение 60 дней Госдума завершит работу над законом о запрете вейпов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / B.Robinson

Парламентарии планируют завершить работу над законопроектом о тотальном запрете вейпов в течение ближайших 60 дней. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём канале в MAX. Он подчеркнул, что инициатива пользуется одобрением абсолютного большинства членов нижней палаты Федерального собрания.

«Депутатами Государственной думы от различных фракций были внесены законодательные инициативы о полном запрете вейпов, но до сегодняшнего дня они не находили поддержки в правительстве. После решения президента в ближайшие два месяца мы выйдем на принятие законопроекта», — написал Володин.

Ранее выяснилось, что за летний период в Вологодской области прекратили работу порядка ста магазинов электронных сигарет. Кроме того, в течение последнего месяца в регионе закрылись десять алкомаркетов и питейных заведений в формате «наливайки».

