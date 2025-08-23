Путин одобрил инициативу дать регионам полномочия по полному запрету вейпов

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о наделении регионов правом введения полного запрета на вейпы. Данная мера будет протестирована в пилотном режиме на территории Нижегородской области.

Владимир Путин и Глеб Никитин. Видео © Life.ru

На встрече с президентом России в Сарове Никитин обратил внимание на проблему массового распространения вейпов среди несовершеннолетних. Он предложил предоставить регионам право на полный запрет данной продукции, заявив о готовности Нижегородской области стать пилотным регионом для реализации этой инициативы и ввести запрет на оптовую и розничную продажу, а также на оборот вейпов.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал глава государства.