«Риск рака лёгких в 4 раза выше»: Врач развеял миф о безопасности вейпов

1 августа отмечается Всемирный день борьбы с раком лёгкого. Современные девайсы для курения, несмотря на заявления их производителей, не являются безопасными. В беседе с Life.ru врач-онколог высшей квалификационной категории, к.м.н., торакальный хирург Андрей Нефёдов рассказал, к чему может привести злоупотребление электронными сигаретами.

По словам эксперта, никотин, содержащийся в вейпах и системах нагревания табака, может вызвать воспаление эпителия дыхательных путей и замедлять процесс восстановления тканей, что делает лёгкие более уязвимыми к другим вредным веществам, инфекциям и загрязнённому воздуху. Также это вещество снижает активность ресничек в лёгких, которые выталкивают слизь и частицы наружу, что способствует накоплению слизи и ухудшению функции лёгких.

При курении вейпов человек вдыхает аэрозоль, который содержит пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие вредные и потенциально канцерогенные вещества. Постоянное воздействие такого коктейля вызывает воспаление и раздражение дыхательных путей. Андрей Нефёдов Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальных хирург

Доказано, что вейпы ведут к хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), одной из ведущей причин смерти в мире. Вейпы также приводят к развитию болезни EVALI, воспалительного поражения лёгких, похожего на пневмонию.

Системы нагревания табака также вызывают необратимые изменения в лёгких. Это происходит за счёт вдыхания аэрозоля от нагретого табака, который содержит никотин и токсичные вещества, предупреждает врач.

По словам специалиста, есть ряд факторов, позволяющих полагать, что продолжительное курение электронных сигарет может привести к раку лёгкого. Научно доказано, что курение табака (обычные сигареты) ведёт к развитию рака лёгкого. Чтобы прийти к этому выводу потребовалось 30 лет непрерывного курения населением. После этого рубежа во всем мире начали активно регистрировать новые случаи рака.

Курение вейпов и систем нагревания табака началось относительно недавно, ещё не прошло достаточного количества времени, чтобы утверждать, что именно системы доставки никотина ведут к развитию рака лёгкого. Однако уже есть данные о том, что у людей, которые одновременно курят сигареты и вейпы, риск рака лёгких в 4 раза выше, чем у тех, кто курит только сигареты. С учётом культуры потребления никотина, предполагающей использование сразу нескольких девайсов для разных случаев (дома, на улице, в компании) можно полагать, что количество случаев рака лёгкого со временем будет только увеличиваться. Андрей Нефёдов Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальных хирург

Кроме того, все системы доставки никотина содержат различные канцерогенные вещества, которые также могут привести к развитию рака лёгкого в перспективе. Ингаляция потенциально опасными веществами (будь то продукты горения, нагревания табака или испарения никотина) не может увенчаться здоровьем лёгких. Уже есть данные о том, что лёгкие вейперов подвержены более быстрому старению по сравнению с некурящими людьми.

Главной рекомендацией по профилактике рака лёгкого является полный отказ от курения любыми способами, заключил собеседник Life.ru.

«К сожалению, симптомы рака лёгкого на ранних стадиях не специфичны, это значит, что обнаружить его самостоятельно по симптомам невозможно. Именно поэтому курильщикам со стажем более 30 лет в возрасте от 55 лет рекомендовано проходить низкодозную КТ, которая позволяет обнаружить даже самые маленькие опухоли», — предупреждает эксперт.