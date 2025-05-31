Никотиновый детокс: Врач рассказал, как перехитрить организм при отказе от никотина

31 мая во всём мире отмечается День без табака. Согласно данным ВЦИОМ, в России курят около 33% граждан, причём 62% из них хотели бы отказаться от вредной привычки. Однако именно первые недели после отказа становятся настоящим испытанием. Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург Андрей Нефёдов в беседе с Life.ru рассказал, как эффективно справиться с периодом отмены из-за никотина.

В первые 2–3 недели после отказа от никотина наступает никотиновая абстиненция, так называемый период отмены. В это время организм испытывает существенный стресс на психологическом и физиологическом уровне. Андрей Нефёдов Врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальных хирург

По словам специалиста, после отказа от никотина в организме резко снижается выработка дофамина, что напрямую влияет на эмоциональное состояние человека. В этот период возможны раздражительность, тревожность, подавленность, плаксивость, сложности с концентрацией внимания. Многие отмечают, что становятся не похожи на себя, теряют контроль над эмоциями. Это часто становится причиной срыва и возврата к сигаретам. Многим тяжело даётся отказ от курения ещё и потому, что сигарета долгое время была средством снятия стресса.

«Кроме того, для курильщиков именно никотин и сам акт курения выступал способом справиться со стрессом и тревогой. А когда он перестал существовать, человеку приходится столкнуться с большим количеством стресса, который надо уметь регулировать», — добавляет собеседник Life.ru.

Синдром отмены проявляется и на физиологическом уровне: могут наблюдаться головные боли, нарушения работы пищеварительной системы, повышенный аппетит и прибавка в весе. Тем, кто не смог выдержать и сорвался, не стоит опускать руки. Отказ с первой попытки удаётся не всем, и это нормально.

«Важно понимать, что через тот стресс, который проходит человек, прошли ещё тысячи бывших курильщиков. Период отмены – крайне неприятное состояние, и обычно мало кто отказывается от курения с первой попытки. Если произошёл срыв, самое главное снова определить точное время отказа от никотина и попытаться ещё раз», — рекомендует врач.

Стоит понимать, что этот период закончится, и уже через месяц желание курить станет намного меньше. Однако только осознания не всегда бывает достаточно, тогда нужно поддерживать организм, предупреждает эксперт. Можно принимать безрецептурные успокоительные препараты, подключить спорт, правильное питание, пить больше воды. Хорошо работают консультации с психологом и психотерапевтом. Поддерживать мотивацию помогают и трекеры отказа от курения, чат-боты.

Если все усилия не приносят результата, стоит рассмотреть возможность медикаментозной поддержки. Существуют препараты никотинозаместительной терапии и никотиноподобные средства. Одни содержат дозированный никотин и позволяют постепенно избавиться от зависимости. Другие воздействуют на никотиновые рецепторы в мозге, уменьшая тягу и блокируя удовольствие от курения. Но такие препараты имеют побочные эффекты и требуют обязательной консультации с терапевтом.