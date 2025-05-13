Россиян предупредили о штрафах за курение в квартире

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Лентой.ру» разъяснил, что табачный дым, проникающий из квартиры в общий коридор или соседние помещения, может быть признан нарушением порядка пользования жильём и причинять вред здоровью и имуществу других жильцов.

По словам эксперта, закон, направленный на защиту граждан от воздействия табачного дыма, запрещает курение в общественных местах многоквартирных домов, таких как лестничные площадки, лифты, коридоры и общие балконы. Нарушение этого запрета влечёт штраф от 500 до 1500 рублей.

Бондарь уточнил, что проникновение дыма в соседние квартиры может расцениваться как несоблюдение санитарно-гигиенических норм, установленных СанПиН, которые регулируют допустимый уровень загрязнения воздуха в жилых помещениях. При регулярных нарушениях жильцы вправе обратиться в Роспотребнадзор.

Эксперт также отметил, что пострадавший может подать иск в суд, ссылаясь на статью Гражданского кодекса о защите прав на собственность. Компенсация, определяемая судом, варьируется, но в практике встречаются суммы от 5 до 15 тысяч рублей.

Для решения проблемы Бондарь рекомендовал сначала обратиться в управляющую компанию с просьбой провести беседу с нарушителем и проверить вентиляцию. Если это не помогает, стоит подать заявление участковому, а при систематических нарушениях — в Роспотребнадзор или суд.