Вейпы и жидкости к ним будут объявлены вне закона ещё в одном регионе России

Губернатор Кировской области Александр Соколов инициировал полный запрет на торговлю электронными сигаретами и заправками к ним в регионе. С соответствующей просьбой к областному законодательному собранию он обратился во время оглашения ежегодного послания о положении дел в области.

«Используя вейп, подростки не понимают, как сильно они разрушают свой организм. В молодом возрасте о своём здоровье и будущем думают, к сожалению, не все. Поэтому прошу законодательное собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области. Только совместными решительными действиями мы сможем повлиять на ситуацию», — сказал Соколов.