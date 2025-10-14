Второй трезвый регион: В Республике Алтай запретят продажу алкоголя по выходным
Обложка © Life.ru
Глава Республики Алтай Андрей Турчак выступил с заявлением о мерах по улучшению демографической ситуации. По его словам, уровень смертности в регионе превышает рождаемость, и ключевыми причинами являются пьяные ДТП, отравления алкоголем, а также болезни кровообращения и онкология. Для изменения ситуации на ближайшее заседание правительства внесут ряд жёстких ограничений, касающихся оборота алкоголя и табака. Среди основных предложений:
- Полный запрет на розничную продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах и рядом со школами и детскими садами.
- Сокращение времени продажи алкоголя: в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00, с полным запретом на выходные и праздники.
- Закрытие всех питейных заведений в жилом секторе, которые, по словам Турчака, в народе прозвали «чушка-барами».
- Запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне.
- Полный запрет на продажу вейпов, курительных смесей и компонентов к ним.
Турчак подчеркнул, что «у нас нет цели закрыть ту или иную точку», а магазинам предложат перейти на продажу продуктов. Для контроля за исполнением новых правил будут активизированы рейды с участием МВД и общественности. Глава региона заявил, что «это ограничения не ради запретов, а ради здоровья наших жителей».
Напомним, что похожие меры уже действуют в Вологодской области. С марта 2026 года их ещё более ужесточат. По словам главы региона Георгия Филимонова, ограничения затронут торговые точки в многоквартирных домах и объекты общепита: под запрет попадёт продажа спиртного в помещениях площадью менее 200 кв. м, размещение алкоголя в прикассовой зоне, а также реализация на цокольных этажах. Законопроект уже разработан и проходит согласование.