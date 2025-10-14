Второй трезвый регион: В Республике Алтай запретят продажу алкоголя по выходным

Глава Республики Алтай Андрей Турчак выступил с заявлением о мерах по улучшению демографической ситуации. По его словам, уровень смертности в регионе превышает рождаемость, и ключевыми причинами являются пьяные ДТП, отравления алкоголем, а также болезни кровообращения и онкология. Для изменения ситуации на ближайшее заседание правительства внесут ряд жёстких ограничений, касающихся оборота алкоголя и табака. Среди основных предложений:

Полный запрет на розничную продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах и рядом со школами и детскими садами.

Сокращение времени продажи алкоголя: в будни с 11:00 до 19:00, в пятницу – до 16:00, с полным запретом на выходные и праздники.

Закрытие всех питейных заведений в жилом секторе, которые, по словам Турчака, в народе прозвали «чушка-барами».

Запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне.

Полный запрет на продажу вейпов, курительных смесей и компонентов к ним.

Турчак подчеркнул, что «у нас нет цели закрыть ту или иную точку», а магазинам предложат перейти на продажу продуктов. Для контроля за исполнением новых правил будут активизированы рейды с участием МВД и общественности. Глава региона заявил, что «это ограничения не ради запретов, а ради здоровья наших жителей».