Россиянам назвали шесть стран, которые можно посетить без загранпаспорта

Граждане России имеют возможность посещать шесть иностранных государств без необходимости оформления заграничного паспорта. Как сообщил кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев, в перечень таких направлений входят Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия — страны, с которыми у России заключены соответствующие международные договоры.

При этом специалист обратил внимание на важное исключение: въезд в Армению по внутреннему паспорту возможен исключительно при воздушном сообщении, тогда как для пересечения сухопутной границы всё равно потребуется заграничный паспорт.

По оценке Гареева, сложившаяся ситуация остаётся стабильной — количество доступных для посещения по внутреннему паспорту стран не сокращается, но и не увеличивается на протяжении длительного времени, и существенных изменений в ближайшей перспективе не ожидается, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что десятки россиян не смогли улететь на отдых из-за дефектов в загранпаспорте. В числе стран, куда не пустили туристов — Турция, ОАЭ и Таиланд. В документах россиян печати и надписи наползали на графы «пол», «гражданство», «дата выдачи».