В России набирает популярность генеалогический туризм, позволяющий узнать историю семьи и множество деталей из жизни предков. Эксперт по семейному наследию Михаил Шевелев рассказал Пятому каналу, что этот вид туризма уникален маршрутами, далёкими от популярных туристических направлений.

Генеалогический туризм. Видео © Пятый канал

«Это путешествие вообще везде. То есть в любую точку нашей страны. И мы как практики, которые работают с генеалогией, с историей семьи, видим, что каждый проект — это совершенно новые места, локации, выходы семей», — сказал Шевелев.

Специфика генеалогического туризма заключается в его развивающем и эмоциональном воздействии. Путешественники погружаются в историю предков, узнают об их занятиях, событиях и верованиях. Маршруты включают встречи с краеведами, квесты, посещение музеев и реконструкций ремёсел. Цель – найти заброшенную деревню, дом или храм, связанные с историей семьи, и погрузиться в культуру края.

Эксперт рекомендует запечатлеть путешествие в фотоальбоме или ролике. Он уверен, что генеалогический туризм способствует возвращению к идентичности, взращивает патриотизм и оставляет глубокий след в душах потомков. Эксперт надеется на развитие этого направления и поддержку со стороны государства и бизнеса.

