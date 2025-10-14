Сектор Газа
14 октября, 08:11

«Алтайский Лас-Вегас»: В России могут создать новый центр туризма и азартных игр

Обложка © Wikipedia / Grozovsky

Минфин РФ подготовил законопроект, который предлагает создать игорную зону на территории Республики Алтай. Это должно стать дополнительным стимулом для развития региона и привлечь больше туристов, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект включает возможность создания игорных зон не только в Республике Алтай, но и в других регионах России, таких как Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. По мнению авторов инициативы, это решение поспособствует росту туристического потока в Алтай, а также приведёт к созданию новых рабочих мест для местных жителей.

Ранее Life.ru писал, что на обновлённый национальный проект по развитию туризма в России в 2025–2030 годах выделят минимум 403 миллиарда рублей. До этого президент Владимир Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти субъектов страны. Кстати, по его словам, по росту туристического потока лидирует Дагестан.

Андрей Бражников
