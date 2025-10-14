«Алтайский Лас-Вегас»: В России могут создать новый центр туризма и азартных игр

Минфин РФ подготовил законопроект, который предлагает создать игорную зону на территории Республики Алтай. Это должно стать дополнительным стимулом для развития региона и привлечь больше туристов, следует из документа , опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект включает возможность создания игорных зон не только в Республике Алтай, но и в других регионах России, таких как Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. По мнению авторов инициативы, это решение поспособствует росту туристического потока в Алтай, а также приведёт к созданию новых рабочих мест для местных жителей.