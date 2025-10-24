5 диких мифов про Дубай, в которые до сих пор верят туристы, — а вы попались на эти байки?

Дубай окутан мифами плотнее, чем хиджабом местная жительница. Кто-то уверен, что там нельзя появиться на улице с непокрытой головой, кто-то искренне боится, что шейх похитит красивую туристку прямо из лобби отеля. Мы разобрались, какие страшилки про ОАЭ давно пора отправить на свалку истории, а какие правила действительно нужно соблюдать. Спойлер: реальность намного проще и либеральнее, чем представляют многие.

Без брака в отель не пустят

Что на самом деле нельзя делать туристам в Дубае, ОАЭ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Peace

Один из самых живучих мифов об Эмиратах. Ещё лет десять назад эта история действительно имела под собой основание. Некоторые отели требовали от пар из представителей разного пола предъявить свидетельство о браке, а незамужних женщин могли заселить только в отдельный номер. Но с ноября 2020 года власти ОАЭ официально разрешили совместное проживание неженатых пар, и теперь вопросы о семейном положении остались в прошлом. Сейчас в подавляющем большинстве отелей вас спокойно поселят в один номер по предъявлению паспортов, причём туристы отмечают, что даже вопросов о родстве никто не задаёт. Правда, закон действует только для пар старше 18 лет, но это уже отдельная тема. Так что если ваша мама переживает, что вы с парнем не сможете отдохнуть вместе, то смело успокойте её: времена изменились и Дубай давно не тот строгий эмират из советских страшилок.

Женщинам нужно ходить с покрытой головой и в закрытой одежде

Второй по популярности страх туристок перед поездкой. Представьте разочарование тех, кто уже купил платок и длинное платье, когда они впервые выходят из аэропорта и видят местных девушек в джинсах и футболках! В Дубае нет законов, обязывающих иностранок покрывать голову или носить закрытые наряды. Да, на пляже не стоит загорать топлес, в торговом центре лучше избегать глубоких декольте и мини-юбок выше колена, но это требования приличия, а не религиозные запреты. В туристических зонах, на пляжах и в отелях можно носить открытую одежду, купальники и шорты. Арабки в чёрных абайях — это их выбор и культурная традиция, но никто не требует от приезжих следовать тем же правилам. Хотите чувствовать себя комфортно? Просто одевайтесь так, как оделись бы в хороший ресторан в Москве: скромно, но не как монахиня.

Красивых девушек похищают шейхи

Самые распространённые заблуждения о правилах поведения в Дубае. Фото © Shutterstock / FOTODOM / oneinchpunch

Самая страшная и одновременно самая абсурдная байка про Дубай. Где-то в коллективном сознании засела история про то, как богатый араб увидел туристку на улице, влюбился и увёз в свой дворец силой. Давайте разберёмся: да, в Дубае существует проблема с эскорт-индустрией, где девушки сознательно соглашаются на «вечеринки с шейхами» за деньги, и некоторые из этих историй заканчиваются трагически. Но это касается тех, кто намеренно идёт на такой заработок через специальные агентства. Обычные туристки, которые просто отдыхают в Дубае, гуляют по торговым центрам и загорают на пляже, — в абсолютной безопасности. Никто не хватает девушек с улицы — это не голливудский фильм и не сказки из «Тысячи и одной ночи». Дубай считается одним из самых безопасных городов мира с низким уровнем преступности. Так что если боитесь похищения, то вам скорее стоит опасаться такси с нечестным водителем, который обманет на деньги, а не таинственного шейха.

За поцелуй на улице сразу в тюрьму

Ещё один миф, который наводит ужас на влюблённые пары. Да, публичные проявления чувств в ОАЭ действительно не приветствуются, особенно страстные поцелуи и объятия. Но это не значит, что за каждым углом стоит полиция с наручниками, готовая арестовать вас за то, что вы взялись за руки. Идти за руку или дружески обняться можно, даже местные жители позволяют себе такие проявления привязанности. Проблемы начинаются, если вы решите устроить страстную сцену прямо посреди торгового центра или начнёте целоваться на пляже у всех на виду. В таком случае действительно могут сделать замечание или выписать штраф. Но вы же не планировали имитировать эротическую сцену из фильма на людях, правда? Просто ведите себя так, как вели бы в присутствии строгой бабушки: скромно и с уважением к окружающим.

Нельзя фотографировать всё подряд

Байки про Дубай, в которые до сих пор верят российские туристы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tjancy

Последний популярный страх туристов. Вы наверняка слышали истории о том, как у кого-то отобрали телефон и удалили все фотографии или даже посадили за съёмку. Фотографировать достопримечательности и пейзажи можно совершенно свободно. Проблемы возникают, если в кадр попадают люди без их согласия, особенно местные женщины. Целенаправленно снимать граждан ОАЭ, особенно гражданок, категорически запрещено. Также нельзя фотографировать правительственные здания и стратегические объекты. Но если вы снимаете Бурдж-Халифу или поющие фонтаны, а в кадр случайно попал прохожий на заднем плане — никто не придёт к вам с претензиями. Просто не стоит откровенно тыкать камерой в лицо незнакомым людям. Впрочем, это правило хорошего тона работает в любой стране мира, не только в Дубае.