Эти мужчины создают зависимость сильнее наркотиков: 5 типов, от которых нельзя уйти, как ни старайся

Странная вещь — человеческая психика. Мы можем понимать умом, что отношения разрушают нас, видеть все красные флаги, слушать советы подруг и психологов, но продолжаем возвращаться к одним и тем же типам мужчин. Мы изучили историй женщин, которые годами не могли разорвать токсичные связи, и выделили пять мужских типажей, обладающих почти магнетической силой. Они не просто привлекают — они создают зависимость, от которой невозможно избавиться простым усилием воли.

Нарцисс-волшебник: он превращает вас в центр вселенной, а потом стирает в порошок

Почему женщины остаются в токсичных отношениях с этими мужчинами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Первые три месяца с ним — это сказка, которую женщина всю жизнь носила в голове. Партнёр запоминает, что она любит латте с миндальным молоком, присылает сообщения в нужный момент, планирует свидания лучше, чем она сама. Нарцисс мастерски определяет болевые точки — не для того, чтобы избегать их, а чтобы сначала залечить, а потом использовать как оружие. Женщина влюбляется не просто в мужчину, а в себя рядом с ним — ведь тот отражает её именно такой, какой она мечтала быть.

А потом начинается вторая фаза. Тот, кто боготворил, начинает критиковать. Комплименты сменяются колкостями, забота — равнодушием. Но самое страшное — женщина уже привыкла к тому ощущению счастья, которое он дарил. Мозг требует следующую дозу восхищения, как наркоман требует героина. Нарцисс никогда не уходит полностью — он чередует холод и тепло, создавая травматическую связь. Женщины остаются с ними не потому, что терпят плохое обращение, а потому что помнят, как было хорошо, и верят, что тот первый мужчина всё ещё там, внутри.

Эмоциональный торнадо: с ним никогда не бывает скучно, зато всегда страшно

Он никогда не знает, чего хочет. Сегодня он планирует будущее, завтра говорит, что ему нужно пространство. Может написать в три часа ночи длинное признание в любви, а утром вести себя так, будто ничего не было. Почему женщины держатся за таких мужчин? Потому что непредсказуемость создаёт самую сильную форму зависимости. Когда награда приходит в случайном порядке, мозг вырабатывает намного больше дофамина, чем при стабильном поощрении.

Это тот же принцип, на котором работают игровые автоматы. Каждое его нежное слово после недели молчания воспринимается как невероятная победа. Женщина начинает жить в режиме ожидания следующего хорошего момента, постоянно анализируя его настроение, пытаясь предугадать, какая версия его встретит её сегодня. Эта постоянная тревога и одновременно надежда держат крепче любых обещаний. Стабильные, предсказуемые отношения после него кажутся скучными — мозг уже привык к адреналину.

Мужчина-проект: тот, кого ты можешь спасти и сделать лучше

Мужчины, которые создают зависимость: психология привязанности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Cast Of Thousands

Он талантливый, но не реализованный. Умный, но ленивый. Добрый, но слабый. У него всегда есть оправдание — трудное детство, токсичная бывшая, проблемы на работе. И самое главное — такой партнёр видит в даме свою спасительницу. Для женщин с синдромом спасателя такой мужчина — как наркотик. Она не просто его любит, она нужна ему по-настоящему, без опоры в виде партнёрши он пропадёт.

Женщина вкладывает в него годы своей жизни — эмоционально, финансово, физически. Водит мужчину на собеседования, помогает с резюме, платит за него долги, веря в его потенциал сильнее, чем сам партнёр. И каждое вложение делает уход всё сложнее. Мозг работает по принципу невозвратных издержек — раз уж вложила столько, глупо бросать сейчас, когда результат так близко. Но результата не будет никогда. Мужчина-проект не хочет меняться, ему комфортно в роли того, кого спасают. А потребность женщины чувствовать себя нужной настолько сильна, что она готова годами убеждать себя, что вот-вот произойдёт прорыв.

Недоступный гений: тот, чьё внимание нужно заслужить

Он всегда занят чем-то важным. У такого мужчины интересная работа, увлечения, друзья, проекты. Встречи по его графику, звонки, когда ему удобно, планы, которые он может отменить в последний момент. Но когда они наконец видятся, это невероятно. Он умный, интересный, харизматичный. С ним женщина чувствует себя особенной — ведь из всех женщин он выбрал именно её. Правда, выбрал на своих условиях и в удобное для него время. Женщины цепляются за недоступных мужчин, потому что дефицит повышает ценность. Чем реже она его видит, тем больше думает о нём между встречами. И тут самооценка начинает зависеть от крошек его внимания.

Если он нашёл время позвонить — дама на седьмом небе, если проигнорировал — начинает сомневаться в себе. Женщина превращается в человека, который постоянно доказывает свою ценность, становится удобной, нетребовательной, понимающей. Парадокс в том, что чем больше она старается, тем меньше он ценит. Но разорвать эту связь невероятно сложно, потому что каждый раз, когда женщина решает уйти, он вдруг появляется, дарит ей час своего безраздельного внимания — и она снова попадается на крючок.

Страстный разрушитель: секс с ним настолько хорош, что забываешь обо всём остальном

Типы мужчин, от которых сложно уйти женщинам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iona didishvili

Он может быть эгоистом, изменщиком, грубияном, но в постели с ним происходит что-то невероятное. Та химия, та страсть, которую женщина никогда не испытывала с другими. Он знает её тело лучше, чем она сама, и использует это знание как оружие. Когда назревает расставание, он затаскивает её в постель — и она снова прощает всё. Физическая близость создаёт мощнейшую биохимическую зависимость. Во время секса вырабатываются окситоцин, гормон привязанности, и дофамин, гормон удовольствия, запускаются эндорфины — природные обезболивающие. Организм буквально подсаживается на эту смесь и требует продолжения. Женщина может понимать головой, что человек ей не подходит, что он делает ей больно вне спальни, но тело требует своё. Женщины годами живут в отношениях, где единственное, что работает, — это секс. Они терпят измены, хамство, неуважение, потому что боятся, что никогда не найдут такой физической совместимости с другим человеком.