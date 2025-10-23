От Спарты до 2025 года: Как наказывали детей в человеческой истории и работают ли эти методы сейчас

Сегодня наказания для детей кажутся делом спорным и даже осуждаемым, но ещё пару веков назад они считались естественной частью воспитания. В XVII–XIX веках телесные наказания были нормой: детей пороли розгами, ставили на колени на горох, могли запереть в чулане «для осмысления грехов». Считалось, что без страха невозможно вырастить послушного человека. Позже, в советскую эпоху, акцент сместился — теперь воспитывали коллективом. Наказание стало моральным: выговор перед классом, лишение значка отличника, публичное обсуждение проступка на родительском собрании.

А в XXI веке розги заменили технологии. Родителей и учителей больше не уличают в физической строгости, но появляются новые, психологически тонкие формы давления — игнорирование в чате, ограничение интернета, «цифровая изоляция». Каждая эпоха наказывает по-своему, но суть остаётся той же: желание управлять детским поведением. Вопрос только — где проходит грань между воспитанием и насилием?

Как наказывали детей в Древнем мире

Как воспитывали детей в Древнем мире и была ли педагогика мягче, чем в Средние века. Фото © Youtube / EchoTales

Начнём с Древнего Египта. Там детей особо не наказывали, потому что ценили. «Поучение Аменемопе» рекомендует бить прутиком, ведь это может скорректировать поведение. А в школах заставляли писать прописи. Но дети наследовали ответственность родителей, в ссылку отправляли тогда всей семьёй. Одновременно между реками Тигр и Евфрат развивались племена Месопотамии. Там уже была жесть. Законы Хаммурапи выбиты на базальтовой плите. И по ним разрешалось продать своего ребёнка в рабство, например. Остальные наказания ещё хуже. Законы Хаммурапи на уроках истории проходят в 5-м классе. Возможно, чтобы дети о них побыстрее забыли.

А потом на полуострове Пелопоннес появилась Древняя Греция. Это было не единое государство, а конгломерат из свободных городов, полисов. Одним из этих полисов была Спарта. Смыслом жизни каждого спартанца независимо от пола была война. И детей воспитывали соответственно. Это называлось «агогэ». Сначала сбрасывали со скал «отбракованных» младенцев. Тех, кому повезло выжить, держали в голоде, лишали сна, нормальной одежды. Поощряли воровство, но били тех, кто попался. Создавали такую расу «суперсолдат». Матери тоже, они ещё в ранней жизни приучали детей не бояться и не плакать. Солдаты из спартанцев действительно получались сильные, но даже это не спасло 300 из них в войне с персами.

Но вскоре греческая цивилизация закатилась, и на Пелопоннес пришли древние римляне. Они были в шоке от того, насколько богатая у греков культура, переняли из античного мира почти всё, что могли, а потом создали свои декадентские своды законов. По римским правилам отец семейства решал, кто в семье живёт, а кто нет. Появилась некоторая модернизация законов Хаммурапи: можно было продать ребёнка в рабство, но не больше трёх раз. Если сын не хотел подчиняться, его запирали в комнате без света, воды, еды... Те, кто побогаче, приставляли к своему чаду специальных мальчиков и девочек «для битья». Их подбирали из рабов, били каждый раз, когда «косячило» хозяйское дитя, ради устрашения и угрозы.

Как наказывали детей в Средние века

Древний мир исчез 4 сентября 476 года. Но детей наказывать не перестали. Фото © Wikipedia / George Cruikshank

Шли годы, и 4 сентября 476 года Римская империя развалилась окончательно. Наступило раннее Средневековье. Взрослели тогда довольно быстро, жили тоже не очень долго. И сложно. Правитель Королевства остготов Теодорих Великий, например, с 8 до 18 был заложником в Константинополе. Насилия было много, как в цивилизованном мире, так и вне его. Проблемных детей могли бить, отправлять в монастырь или в услужение к другим людям. В школах, то есть скрипториях, существовала система физических наказаний. В Высоком и позднем Средневековье наказывали зачастую розгами, палками, побоями. Так продолжалось очень, очень долго.

Как наказывали детей в Новое время

Новое время началось около XV–XVI веков. Тогда детей тоже наказывали, но уже не так жёстко. Фото © Wikipedia / Франсиско Гойя

В Новое время поначалу мало что менялось. Пожалуй, первые лет 300, с 1450-х до 1750-х, детей бить было можно и нужно. Говорят, тогда они считались «маленькими взрослыми», и только во времена Просвещения начало появляться само современное понятие детства. Но стоит отметить: детская смертность была высока во всех культурах вплоть до XX века. Чадо могло умереть до крещения, и до 13, и до 18, в любой момент. Зато взрослые знали всякие «лайфхаки», которые позволяли прожить подольше. И вбивали их в голову всеми подручными средствами. Взрослых тоже так наказывали. Только в 1845 году в Российской империи, например, отменили телесные наказания для дворян.

Наказания для детей — опыт Руси и Российской империи

Как воспитывали детей на Руси и в Российской империи? Рассказываем, к чему детей готовили с 5 лет. Фото © «Шедеврум»

В Древней Руси даже после принятия христианства правила были похожи на обыденность средневековой детской жизни. Научились ходить? Пора помогать по хозяйству! Несогласные наказывались розгами. Побои были не трагическим инцидентом, а обыденностью. Все били всех, только, может быть, Великого князя никто не бил. Пока Великих князей не стали пачками «опрокидывать» татаро-монголы из Золотой орды. Вплоть до последних десятилетий существования Российской империи телесные наказания розгами, палками, ремнями были официально применяемы в школах и гимназиях. Детей не только били, ещё оставляли в одиночестве, ставили лицом к стене в угол на горох или гречку. Параллельно применялись и психологические виды наказаний: страшные истории, крики, ругань, неуважительное обращение... Как же дети обрадовались, когда после 1917 года хотя бы физические наказания отменили на законодательном уровне. Но — ещё не запретили окончательно.

Как наказывали детей в СССР

Как воспитывали детей в СССР: мнение психологов. Методы наказания, которые были тогда, — они сработали? Фото © «Шедеврум»

На самом деле запрет на телесные наказания в школах дал свои плоды. Детей всё ещё продолжали наказывать физически, но делали это уже реже, причём с каждым десятилетием традиции становились всё более гуманными. Если в 1920-х СССР столкнулся с эпидемией детской беспризорности, когда ребёнка на улице мог побить кто угодно, вследствие чего дети сколачивались в банды, то уже после Великой Отечественной суровость советских наказаний пошла на спад. Оставили стояние в углу, порку ремнём и психологическое воздействие. Но даже в 90-х и 00-х такие вещи если и использовались, то не в полную силу. Так, скорее «для проформы».

Как детей наказывают в цифровую эпоху

Наказание для детей в цифровую эпоху — это всего лишь ограничение игрового времени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pikul Noorod

«Сегодня чаще используют наказания в виде лишения удовольствий — например, отключение компьютера или ограничение в играх», — говорит психолог Марианна Абравитова. Правда, упоминает, что в стране остались места, где телесные наказания детей не так табуированы, как в Москве и Петербурге. Но это исключение: «За подобные действия уже реально можно получить уголовное наказание или лишиться ребёнка через органы опеки, изъять его из семьи». В 2025 году, в эпоху цифровизации, знания стали распространяться быстрее, чем раньше. Поэтому ставить на горох и сажать в угол — просто дикость. Намеренное нанесение психологической травмы. Угол — это сенсорная депривация, а долго стоять в одном месте без движения вообще чревато проблемами с позвоночником. Более того, дети сегодня не только самостоятельные, они ещё и умные. Их сложно запугать физическим воздействием. Нужна логика.

Важно не наказывать жёстко, а обращаться к ребёнку как к личности — с уважением и объясняя причины своих требований. Если с первого раза не получилось — стоит использовать логические цепочки, объясняя последствия его поступков. Современные дети — это в целом признаки цивилизованного общества, потому что они выросли в среде образованных взрослых. Марианна Абравитова Психолог