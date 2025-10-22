Три возраста души: Как трансформируются желания и приоритеты в жизни людей в 20, 40 и 60 лет

Смысл жизни — в чём он? И существует ли? Если да, то для кого? И что вообще такое этот ваш смысл жизни? Этими вопросами люди обычно задаются, когда у них закрыты самые базовые потребности по пирамиде имени Абрахама Маслоу. Как только мы нашли воду, еду и забежали в надёжное укрытие — всё. Нам нужно всё больше и больше. В материале расскажем, что думают россияне по этому поводу, а также упомянем парочку интересных моментов.

Смысл жизни россиян: данные соцопроса

Как с возрастом меняется смысл жизни: соцопрос. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Исследователи Вышки собрали репрезентативную выборку из россиян от 18 до 78 лет. Каждому и каждой из них предложили придумать ассоциации к слову «смысл». Потом всех разделили на три группы, потому что так можно было. И потому что человеческая жизнь делится на молодость, зрелость и старость. Оказалось, что люди видят смысл жизни по-разному в зависимости от возраста.

Чего от жизни хочется в молодости — от 18 до 33 лет

Молодёжь — это люди от 18 до 33 лет. У них много разных смыслов в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Golubovy

Зумеры и миллениалы — это две стороны одной медали. И с этой медалью придётся считаться, как и с её мнением. Для младомиллениалов и «зумерят» ассоциации со смыслом жизни такие: «цель», «поиск», «предназначение», «мотивация», «жизнь», «любовь», «счастье», «ценности», «радость». Кажется, это более чем адекватно. Находить смысл жизни в самой жизни, кайфуя от процесса, — разве не так нужно себя вести, чтобы стать счастливым?

Чего люди хотят от жизни в 20

Чего только люди не хотят от жизни в 20. Как правило, всё зависит от того, какие родители людей вырастили. Если это строгая семья с викторианскими правилами, смысл жизни у 20-летнего человека будет в приключениях. Если родители романтики, которые любят друг друга искренне, смыслом станут семья и любовь. Если это какие-нибудь учёные, захочется приносить пользу обществу. Чтобы не столкнуться с тяжёлым течением кризиса среднего возраста, детские мечты пора воплощать уже сейчас.

Что главное в жизни для людей от 34 до 47 лет

В 34 года вы уже, увы, немолоды. До 34 лет вы видели смысл жизни в абстрактных понятиях. А теперь до 47 всё будет конкретно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Если вам 47, вы в поколении Х. Если меньше — всё ещё миллениалы. Но другие, те, которые росли без Интернета. Для данной возрастной группы, преодолевшей порог зрелости, ассоциациями к смыслу жизни оказались: «дети», «семья», «любовь», «работа» и «родители». Хорошо, что от молодости осталась хотя бы «любовь». Дети, семья и родители — всё это, слава богу, в 47 лет в жизни присутствует. Работа — тоже. Получается, зрелые люди находят свой смысл жизни, и он уже у них в руках.

Не забываем о кризисе среднего возраста

А ведь есть ещё понятие кризиса среднего возраста, и это как раз 35 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StockPhotoDirectors

Но в 35 лет как раз начинается кризис среднего возраста. Больше всего материалов по этой теме написано про мужчин. От них и будем отталкиваться. В 35 у «дефолтного» пола случается досадный гормональный конфуз — падает уровень тестостерона. Вместе с этим пропадают силы на безумный кутёж с приключениями, а также мотивация к великим свершениям. В результате мужчина начинает всё чаще думать: «Кто я теперь?» Это в лучшем случае, в худшем — вы стремительно слабеете физически, теряете преимущество силы, которое так выручало раньше.

Обычно кризис среднего возраста происходит следующим образом. На фоне физиологических и гормональных проблем «сферический человек в вакууме» начинает вспоминать, что не достиг ничего, о чём мечтал в детстве и юности. Или достиг, но не всего. А смерть вместо абстрактного «когда-нибудь» начинает стучаться в соседние двери. В итоге появляются симптомы: депрессия;

жалость к несчастному себе;

эмоциональная опустошённость;

чувство, будто бы вы загнанный собаками волк...

карьера и брак больше не радуют;

жизнь кажется очень несправедливой.

У женщин, разумеется, всё это тоже бывает. И тоже может возникать около 35 лет — культурно и психологически. Но дамам чуть больше повезло. У них «жесть» с гормонами будет через 10 лет, уже после 45. Поэтому можно ещё целую декаду радоваться, считать смыслом жизни любовь, детей, семью, счастье и саму жизнь и проводить каждый момент с большим удовольствием. Даже если женщина так и не пробила «стеклянный потолок» в своей карьере. Более того — в 45 снижается уровень женских гормонов, а тестостерон остаётся прежним. И вот вам неочевидный плюс этого гормона: больше тестостерона = меньше тревоги, депрессии, стресса и прочих ментальных напастей. На фоне снижения эстрогена и прогестерона дамы ощущают повышенное влияние противоположного гормона, поэтому становятся ещё и смелее.

Чего хотят люди перед старостью — от 48 до 59 лет

Старшее поколение — это те, кому 48 и выше. Что главное в жизни у них? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

С 48 лет университет отмечает людей как старшее поколение. Старость, конечно, наступает довольно быстро. Но позже. До 59 лет вы будете старшим поколением «перед старостью». Впрочем, Клеопатра не дожила до античной старости всего 1 год, скончавшись в 39. Те, кому за 48, по результатам исследования, ассоциируют слово «смысл» с такими понятиями: «суть», «значение», «толк», «идея», «понятие». Забавная тавтология получилась. «Смысл жизни» — это не главное для людей от 48 лет.

Старость: как меняются приоритеты и мысли людей после 60 лет

Как оказалось, в старости люди хотят чувствовать себя нужными. Соответственно, думают об этом чаще. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В старости, по данным исследования, ассоциации все те же самые, что и от 48 до 59 лет. Но есть одно дополнение. После шестидесяти в ряду ассоциаций появляется «польза». Пожилые люди часто сталкиваются с такой ситуацией, когда все дети разлетелись из родительского гнезда и завели свои собственные семьи. В условиях современного города проживание в одной квартире со старшим родственником встречается редко. Поэтому после 60 лет респонденты из исследования заявили, что смысл жизни для них — приносить пользу и быть кому-то нужным.

Так в чём в итоге смысл жизни?

Смысл жизни у всех разный, и наши приоритеты меняются с возрастом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / nataliajakubcova

Смысл жизни у каждого свой. И НИУ ВШЭ своим исследованием доказал, что он не статичен. Смысл жизни — это скорее процесс. Он меняется из года в год, из десятилетия в десятилетие. Если в 1955 году по человеку в 5 лет было видно, что из него выйдет толк и в его существовании будет смысл, то в 2015 году смыслом жизни многих 20-летних оказалось активное изменение мира ради собственного комфорта. Каким будет смысл жизни тридцатилеток в 2035 году — одному Богу известно.