18 октября, 13:04

Психолог рассказала, как недостаток нежности в детстве аукнется в будущем

Недостаток нежности в детстве может привести к неспособности проявлять и принимать любовь во взрослом возрасте, уверена психолог Марианна Абравитова. По её словам, человек как биологический вид испытывает самый высокий запрос именно на нежность и любовь. Первостепенное значение для ребёнка имеют материнская любовь и забота, которые формирует базовое чувство безопасности и определяют, сохранит ли он психологическую устойчивость.

Собеседница «Вечерней Москвы» напомнила о жестоком эксперименте с детёнышами шимпанзе, которых отнимали у матерей. Опыты доказали, что отсутствие нежности в раннем возрасте оказывает влияние на всю последующую жизнь. Такие дети во взрослом возрасте становятся осторожными и недоверчивыми, не зная, как воспринимать проявления любви, и замыкаясь в себе.

«У животного формировался депрессивный тип личности, который проявлялся всю оставшуюся жизнь. Даже присутствие чучела, похожего на его мать, не смогло восполнить недостаток нежных эмоций, необходимых ребёнку», — раскрала эксперт суть эксперимента.

Она также отметила, что современные люди, особенно жители мегаполисов, часто проявляют индивидуализм, ищут скрытые мотивы в демонстрации доброты и закрываются от окружающих. Однако важно не бояться открываться и принимать искренние чувства, чтобы жизнь стала более гармоничной и счастливой.

Ранее Life.ru разобрался с психологом, как остановить семейный конфликт до того, как он разгорелся. Кроме того, названы четыре «всадника Апокалипсиса», которые могут разрушить ваши отношения.

